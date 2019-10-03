«Ведомости»: в России может появиться информационная система прогнозирования ЧС

Создание информационной системы, которая позволит анализировать, прогнозировать и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обсуждалось на сентябрьском заседании рабочих групп на нацпрограмме «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника. По их словам, предварительная стоимость проекта — 4,1 млрд руб.

Представитель Минкомсвязи подтвердил изданию, что включение проекта в программу «Цифровая экономика» рассматривается. Он не стал комментировать оценку стоимости системы. Ее инициатором выступило МЧС, подрядчиком может стать бюджетное учреждение при МЧС – Информационно-аналитический центр. Ведомство отказалось от комментариев.

По словам представителя Минкомвсязи, система будет разрабатываться начиная с 2020 г., сновным результатом должны стать разработка и внедрение системы больших данных «Байкал» — она ускорит принятие решений и повысит безопасность в межведомственном обмене данными и поможет в определении большей точности прогноза ЧС.

Напомним, как сообщил ранее врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов, экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около 7 млрд руб. По прогнозам экологов, если финансирование охраны леса от пожаров не увеличится с 7 млрд до 30 млрд руб., пожарная катастрофа повторится в следующем году.

Ранее Минприроды предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы.

О том, кто будет принимать решение тушить или не тушить пожары, читайте в материале “Ъ”.