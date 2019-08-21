Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около 7 млрд руб., сообщил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов. По его словам, эта цифра не окончательная, поскольку требуется детальное обследование выгоревших лесов.

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины»,— сказал господин Клинов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири в настоящее время составляет 1,121 млн га, более 1 млн из которых — это труднодоступные территории.

Напомним, ранее Минприроды предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы. Также в Минприроды предлагают возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения. Экологи отметили, что без увеличения ежегодного финансирования охраны леса от пожаров с 7 млрд до 30 млрд руб. пожарная катастрофа повторится в следующем году.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «У губернаторов отбирают зоны контроля».