У губернаторов отбирают зоны контроля

Минприроды предлагает лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы. Соответствующие предложения природоохранное ведомство направило в четверг в правительство. Также в Минприроды предлагают возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения. Экологи предложения поддерживают, но указывают, что без увеличения ежегодного финансирования с 7 млрд до 30 млрд руб. пожарная катастрофа повторится в следующем году.

Минприроды в четверг направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами. Напомним, советующее поручение в июле дал премьер Дмитрий Медведев. Помимо улучшения законодательства по охране лесов от огня, премьер-министр поручил установить правила определения зон контроля лесных пожаров.

Регионам разрешается не тушить в этих зонах очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

Сейчас решения о тушении зон контроля принимаются главами субъектов РФ.

В связи с этим Минприроды, в частности, предлагает повысить уровень принятия решения по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального уровня до федерального. Также в документе, направленном в правительство, отмечается необходимость исключить возможность регионов самостоятельно менять границы установленных зон и в том числе включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры, земли лесного фонда, примыкающие к ООПТ федерального значения, а также к государственной границе. «В этом году в ряде регионов отмечались случаи необоснованного принятия решения о непроведении работ по тушению в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий»,— пояснили “Ъ” в природоохранном ведомстве.

Как ранее заявлял в интервью “Ъ” врио главы Рослесхоза Михаил Клинов, ведомство планирует сокращать такие территории и исключать из них населенные пункты и арендованные лесные участки. «По результатам пересмотра зон контроля планируется сокращение их площадей, что также должно положительно сказаться на обеспечении условий нормальной жизнедеятельности населения»,— сообщили “Ъ” в четверг в Минприроды.

Напомним, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в июле. На территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области был введен режим ЧС.

Дым от природных возгораний накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья. При этом большая часть лесных пожаров приходится на зоны контроля.

Кроме того, для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды предлагает наделить Рослесхоз полномочиями по выполнению авиационных работ в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. «При этом есть необходимость в увеличении численности ФБУ "Авиалесоохрана" на 1 тыс. человек, в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений, и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов»,— добавили в ведомстве. Отметим, сейчас для тушения лесных пожаров регионы чаще всего авиацию фрахтуют. Как ранее заявлял “Ъ” врио главы Рослесхоза Михаил Клинов, у ведомства и регионов нет большой авиации для тушения огня. Также господин Клинов сообщал о намерениях создать в регионах новые подразделения «Авиалесоохраны» для мобильной и оперативной переброски сил и средств в любую точку России.

Константин Кобяков из «WWF России» считает решение правильным, но запоздалым: «После реформы (Лесного кодекса в 2006 году.— “Ъ”) "Авиалесоохрана" оставалась, но со временем была утрачена региональная авиация. Но и сейчас это увеличение численности будет недостаточным даже для восстановления дореформенного состояния». Господин Кобяков считает, что формально возврат полномочий по установлению зон контроля на федеральный уровень ситуацию не изменит: «Сейчас решения все равно согласовываются Рослесхозом. Можно представить, что губернаторы приняли решения, а ведомство о них не знало, но так не происходит». Алексей Ярошенко из «Гринписа России» соглашается: «Пока решение все равно остается за регионами. Они должны согласовывать с Рослесхозом, но учитывать мнения его специалистов по факту не всегда должны». Эксперт добавляет, что без увеличения финансирования ситуация с лесными пожарами даже с учетом предложений Минприроды не изменится: «Если охранять леса от пожаров на те деньги, которые выделяются (7 млрд руб. в 2019 году.— “Ъ”), то можно гарантировать, что на следующий год пожарная катастрофа повторится. Это абсолютно нищенское финансирование, которое не обеспечивает охрану лесов сейчас. А с учетом уменьшения зон контроля потребуется намного больше средств». По его оценкам, ежегодно на охрану лесов от пожаров необходимо выделять 25–30 млрд руб.

Анна Васильева