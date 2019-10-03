Пласидо Доминго покинул пост рководителя Los Angeles Opera на фоне обвинений в домогательствах

Оперный певец Пласидо Доминго ушел с поста руководителя Los Angeles Opera, где он проработал 20 лет, и отказался от спектаклей со своим участием там, сообщила газета The New York Times. В августе девять женщин обвинили господина Доминго в домогательствах.

«Недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой моя способность служить этой компании, которую я так люблю, была поставлена под угрозу»,— цитирует газета заявление господина Доминго. Он отметил, что будет работать «над тем, чтобы очистить свое имя».

Напомним, в августе восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца. Как утверждает одна из женщин, исполнитель рукой залез ей под юбку. Еще три заявили, что певец пытался их поцеловать. Сам господин Доминго назвал обвинения в свой адрес ошибочными. Упомянутые случаи домогательств происходили с 1980-х годов и на протяжении более 30 лет.

Подробнее о том, что будет с карьерой испанского тенора после скандала — в материале “Ъ FM” «Большая опера отвернулась от Пласидо Доминго».