Большая опера отвернулась от Пласидо Доминго Что будет с карьерой испанского тенора после скандала о домогательствах

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера после обвинений в сексуальных домогательствах. 78-летний тенор выступал на главной сцене Нью-Йорка больше 50 лет. Очередную партию он должен был исполнить 25 сентября, но, по словам Доминго, он сам принял решение уйти. «Меня беспокоит обстановка, в которой людей осуждают без должного процесса», — заявил певец.

В августе девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Агентство Associated Press привело имя только одной из них — жертвой оказалась певица Патриция Вульф. О неуместном поведении Доминго в 1998 году она рассказала телеканалу CBS: «Он подошел ко мне вплотную и спросил прямым текстом: “Патриция, тебе точно нужно домой сегодня?” Сомнений в его намерениях у меня не было. Он не собирался играть со мной в домино или карты. Я уверена, это было сексуальное домогательство».

В сентябре в сексуальных домогательствах Доминго обвинили еще 11 женщин. Сопрано Анджела Тернер Уилсон заявила, что певец схватил ее за грудь в гримерке Вашингтонской оперы в 1999 году. После этого у Доминго начались проблемы с концертами в США. Выступление с ним отменили Симфонический оркестр Филадельфии, Опера Сан-Франциско и Опера Далласа. Солист Большого театра, тенор Марат Гали считает скандал раздутым. Он не исключает, что таким образом кто-то преследует свои профессиональные интересы: «Такое отношение к артисту, который столько сделал для популяризации оперы в мире, просто недопустимо.

Я думаю, что таким образом проводят искусственную ротацию, потому что он оказывает большое влияние на музыкальный мир.

Мало того что он оперный певец, он еще и дирижер, и потрясающий музыкант, у него огромный репертуар. Он сделал очень много для развития оперы — вывел в свет большое количество талантов, организовал конкурс Operalia. Такое ощущение, что все это сфабриковано, это просто какая-то целенаправленная акция».

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Пласидо Доминго стал фигурантом сразу двух расследований о сексуальных домогательствах. Одно из них ведет Опера Лос-Анджелеса, где певец работает генеральным директором. Параллельно историей Доминго занимается Американская гильдия музыкальных артистов. Там обещают представить результаты «через пару месяцев».

Иван Корякин