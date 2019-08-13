Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго. Как утверждает одна из женщин, исполнитель рукой залез ей под юбку. Еще три заявили, что певец пытался их поцеловать. Сам господин Доминго назвал обвинения в свой адрес ошибочными.

Как пишет AP, упомянутые случаи домогательств происходили с 1980-х годов и на протяжении более 30 лет. Одна из женщин рассказала, что Пласидо Доминго «всегда пытался потрогать и поцеловать» ее и позволял себе подобное поведение даже во время бизнес-ланчей. Семеро женщин заявили, что их карьеры пострадали из-за того, что они отвергли певца. Агентство отмечает, что лишь одна из девяти женщин согласилась раскрыть свое имя. Ею стала исполнительница Патриция Вульф, выступавшая вместе с певцом в Вашингтонской опере.

Еще «полдюжины других женщин» заявили AP, что действия певца «заставили их чувствовать себя неловко». Агентство также опросило более 30 человек, в числе которых были танцоры, музыканты оркестра, преподаватели по вокалу. Все они подтвердили, что были свидетелями «неуместного сексуального поведения» Пласидо Доминго.

78-летний певец в ответ на обвинения выпустил официальное заявление, в котором говорится, что он никогда не причинил бы кому-либо вред осознанно. Пласидо Доминго сказал, что «обвинения 30-летней давности» его «очень удручают». «Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил испытать дискомфорт. …Я полагал, что все мои отношения всегда происходили по обоюдному согласию. Тем не менее я признаю, что правила и стандарты, по которым мы живем сейчас, сильно отличаются от тех, которые были тогда»,— отмечается в заявлении.