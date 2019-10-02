ФАС предостерегла совладельца S7 от попытки разделить рынок перевозок с «Аэрофлотом»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву. Ведомство усмотрело в его публичных выступлениях попытку заключить соглашения между конкурентами, «что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу».

Сообщение опубликовано на сайте антимонопольного органа. О каком публичном выступлении идет речь в материале не указывается. «ФАС России будет внимательно следить за количеством провозных емкостей авиакомпании на существующей маршрутной сети»,— говорится на сайте ведомства.

В сентябре в интервью газете «Ведомости» господин Филев сказал, что S7 нужно переставать конкурировать с «Аэрофлотом». «Мы видим, что "Аэрофлот" развивает сеть дальнемагистральных направлений и делает это хорошо. Зачем нам вставлять ему палки в колеса? Мы готовы делать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках… Нам надо перестать конкурировать друг с другом. Надо объединяться, как очень хорошо умеют американцы, и делать каждому то, что хорошо получается»,— сказал председатель совета директоров компании.

В августе сообщалось, что «Аэрофлот» отдаст S7 одно из направлений, по которому ранее летал «Трансаэро».

Подробнее — в материале “Ъ FM” «"Аэрофлот" поделится с S7 направлением».