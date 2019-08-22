«Аэрофлот» поделится с S7 направлением

«Аэрофлот» отдаст S7 одно из направлений, по которым раньше летала в Париж «Трансаэро», сообщают «Ведомости». На тендер были выставлены 15 маршрутов авиакомпании-банкрота. 14 из них по-прежнему останутся за «Аэрофлотом». Начиная с октября, S7 сможет летать в Париж семь раз в неделю.

В октябре 2015 года маршруты «Трансаэро» «Аэрофлоту» передали без конкурса. Подробности — в справке “Ъ FM”:

«Трансаэро» прекратила полеты из-за финансовых проблем в октябре 2015 года. «Аэрофлот» и «Россия» получили право на полеты по 56 направлениям разорившегося конкурента в качестве компенсации за перевозку почти 2 млн его пассажиров. «Аэрофлот» подсчитал, что затраты на обслуживание клиентов «Трансаэро» составят 17 млрд руб. На начало августа этого года «Аэрофлот» сохранял за собой около 30 направлений, по которым ране летал разорившийся перевозчик. Половина из них была выставлена на конкурс.

Передача маршрута Москва—Париж компании S7 стимулирует конкуренцию на этом направлении. Пассажиры могут рассчитывать на снижение стоимости билетов, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Конечно же, все ожидали, что радикальных изменений не произойдет. Были предположения, что авиакомпании S7 достанется большее количество маршрутов. В любом случае появление у перевозчиков, не входящих в группу “Аэрофлот” частоты на линии Москва—Париж,— это достаточно важное, я бы даже сказал, знаковое событие. На этом направлении конкуренция до настоящего времени была достаточно невысокой и ограничивалась авиакомпаниями группы “Аэрофлот” и еще одного перевозчика, которые входят в один и тот же глобальный авиационный альянс — SkyTeam. Появление конкурента, вероятно, отразится на уровне тарифов, которые будут предлагаться на этой паре городов.

Но это не означает, что в самые востребованные туристические дни билеты будут такими же дешевыми, как на линиях с высокой конкуренцией».

Сейчас «Аэрофлот» летает в Париж 42 раза в неделю.

Андрей Загорский