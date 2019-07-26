Повторный визит в поликлинику

Владимир Путин по итогам вчерашней встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой поручил ей подготовить предложения по модернизации первичного звена в здравоохранении. Пока оглашенные вице-премьером меры не предполагают радикальных изменений в этой сфере, но вполне соответствуют новому общемировому тренду. Ранее в РФ улучшали показатели здравоохранения в основном за счет спецмедцентров и клиник, третьего и второго звена в отрасли, но в мировой практике считается более рациональным инвестировать на ранних этапах фактически в предотвращение будущих расходов на сложные медицинские случаи. У роста расходов на поликлиники и село есть шанс попасть в бюджет на следующий год.

Встречу с Татьяной Голиковой, посвященную здравоохранению, президент начал с критики текущей ситуации в отрасли. «У нас происходит какой-то разрыв между усилиями, предпринимаемыми из федерального центра, и тем, что происходит после этого (в регионах.— “Ъ”). Вторая проблема, что законодательно у нас прописаны, но не исполняются на практике принятые решения»,— отметил президент, перечисляя те проблемы, которые беспокоят его в первичном звене. Вице-премьер, в свою очередь, напомнила: в рамках нацпроекта «Здравоохранение» (финансирование открыто де-факто с апреля 2019 года, согласно данным Минфина, исполнение нацпроекта на 21 июня — 53,5% от расходов на год) именно на первичное звено запланировано потратить 49 млрд руб. В первую очередь предполагается обновление и расширение учреждений сельского здравоохранения. Далее запланирована модернизация поликлинического звена в рамках проекта «Бережливая поликлиника». «Можно было бы подумать о модернизации первичного звена номер два. У нас такие предложения отработаны»,— сообщила Татьяна Голикова.

Впервые о необходимости дополнительно реформировать первичное звено здравоохранения вице-премьер сообщила в ходе ПМЭФ-2019 (подробнее см. “Ъ” от 11 июня). Модернизация, по ее словам, в первую очередь должна коснуться «человека, доктора, медицинской сестры» — в первичном звене наблюдается серьезный и некомпенсируемый пока недостаток кадров. Нехватка врачей, по оценке вице-премьера, составляет 25 тыс., среднего медицинского персонала — 130 тыс., и она растет — как по демографическим причинам, так и из-за низких зарплат (то есть предпринятое ранее повышение зарплат в рамках «майских указов» с 2012 года неэффективно или реализуется в форме, не обеспечивающей результатов). Также Татьяна Голикова как проблему отметила высокий уровень износа отдельных видов медоборудования и потребность 2,5 тыс. поликлиник в капитальном ремонте, впрочем, отметив кадровые проблемы как первостепенные.

По итогам встречи вице-премьер получила согласие на разработку предложений по второй реформе: как уточнил президент, срок поручения — до начала августа, и из этого следует, что в бюджете на 2020–2022 годы по крайней мере часть идей Татьяны Голиковой могут быть профинансированы. В чем они будут заключаться, пока неизвестно. Пока оглашенные Татьяной Голиковой предложения не предполагают принципиальных изменений в работе первичного звена. Повышение зарплат врачей до средних по региону, начавшееся еще в 2012 году, в рамках трехлетнего бюджета 2019–2021 годов учтено. Обновление парка медоборудования также вполне ожидаемая мера с учетом того, что последний раз оно при сроке службы в десять лет массово закупалось в 2008–2012 годах.

Необходимость реформирования первичного звена — одно из наиболее частых замечаний врачебного и экспертного сообщества к здравоохранению РФ: последние десять лет большая часть позитивных эффектов от роста финансирования и качества управления пришлась на специализированные центры и больницы (так называемое третье и второе звено здравоохранения). В то же время в мире в последние годы наметился противоположный тренд — расширение функций и финансирования первичной медпомощи для предотвращения необходимости более дорогого и сложного лечения.

Анастасия Мануйлова