Белгородская «Медтехника» заявила о выходе из схемы со «статистами» на торгах

На 51% принадлежащий местным властям поставщик медоборудования ООО «Медтехника» отчитался перед управлением ФАС по Белгородской области об устранении нарушений при торгах и «прекращении незаконного соглашения», сообщает ведомство.

Ранее белгородские антимонопольщики провели проверку и возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства ООО «Медтехника», «Техномедсервис» и «Статус медикал». Антимонопольщики выяснили, что заявки на участие в торгах отправлялись с одного IP-адреса, а «Медтехника» и «Техномедсервис» пользовались «стандартной в подобных махинациях» схемой «компания-победитель» — «компания-статист». ФАС рассмотрит дело о защите конкуренции 13 ноября.

«Был установлен факт соглашения, которое приводит к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах. Создавалась имитация борьбы»,— сказано в сообщении УФАС. Общую сумму контрактов в раскрытом сговоре ведомство оценивает в более 100 млн руб.

Подробнее о деятельности «Медтехники» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников