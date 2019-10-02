Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд руб., сообщил журналистам зампред правительства края по вопросам ТЭКа и ЖКХ Анатолий Литвинчук. «Возможно, сумма будет скорректирована. 1,8–2 млрд — общие затраты»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Литвинчука, в эту сумму входят затраты на ремонт жилья, переселение из аварийного жилья, ремонт защитных сооружений, выплаты гражданам. Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб.

Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов. Тогда к наводнению готовились в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. В Иркутской области, где во время стихийного бедствия погибли 25 человек, прогнозировали резкое повышение воды в реках.

Международный пункт пропуска через границу России и Китая в Бикинском районе Хабаровского края Покровка—Жаохэ приостанавливал работу из-за паводка на реке Уссури.

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