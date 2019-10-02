«Известия»: в Сирии испытали российскую С-500

В Сирии прошли проверку элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, их удалось быстро устранить. Испытания закончены и признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

Серийное производство новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине 2020 года, говорил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он заявил, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию».

В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия «втихую» провела успешное испытание систем. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх».