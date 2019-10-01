МИД России позитивно оценил согласование «формулы Штайнмайера»

Москва позитивно оценивает подписание Трехсторонней контактной группой «формулы Штайнмайера», которое состоялось 1 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой в Facebook.

Напомним, представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала подписание документа прорывным. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего счел согласование «формулы Штайнмайера» первым шагом к урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «формула Штайнмайера» будет закреплена в новом украинском законе. Он придет на смену нынешнему закону об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря. Господин Зеленский также заявил, что Украине формулы бояться не стоит.

О подписании документа — в материале “Ъ” «"Формула Штайнмайера" довела до нормандского саммита».