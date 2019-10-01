Представители ДНР и ЛНР положительно оценили подписание «формулы Штайнмайера»

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала прорывным подписание «формулы Штайнмайера». Представитель ЛНР Владислав Дейнего счел подписание первым шагом к урегулированию конфликта. Заявления были сделаны по итогам заседания трехсторонней контактной группы.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

«Сегодня победное с нашей точки зрения заседание — произошел прорыв»,— сказала журналистам госпожа Никонорова. Она сообщила, что согласована как сама формула, так и разведение сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом. По словам представителя ДНР, были сняты препятствия для проведения саммита в «нормандском формате». «Выполнены все условия для разблокирования "нормандского формата"»,— сказала она. Господин Дейнего добавил, что теперь «предстоит работа на политическом треке».

Как сообщил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов, все участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера» для ее включения в украинское законодательство. Таким образом, был согласован порядок реализации закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы»,— отметил господин Грызлов.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Формула Штайнмайера" довела до нормандского саммита».

Владимир Соловьев, Минск