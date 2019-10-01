Зеленский: «формула Штайнмайера» будет закреплена в новом украинском законе

Президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, на котором рассказал об итогах сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Особое внимание президент уделил «формуле Штайнмайера», которую он назвал «главной страшилкой последних недель». Однако по словам господина Зеленского, бояться Украине этой формулы не стоит.

«Эта формула — одно-два предложения, вот и все,— заявил он. — Временный закон про особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начинает действовать на постоянной основе при условии — пожалуйста, сейчас очень важно — при условии, что там пройдут местные выборы согласно конституции Украины и законодательству Украины. А также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократичных выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть».

Владимир Зеленский также напомнил, что нынешний закон об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, но вместо него будет разработан новый. «В этом законе не будет переступлена ни одна красная линия»,— пообещал президент Украины. После этого, отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что именно в виде этого документа будет применена «формула Штайнмайера».

Господин Зеленский также отверг предположения журналистов, что местные выборы могут быть проведены до того, как «российские войска будут выведены», а граница с Россией полностью перейдет под контроль украинских силовиков. «Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что пулеметов быть не должно, а граница должна быть наша,— сказал Владимир Зеленский.— Это все необходимо прописывать, и это будет прописано».

Подробнее о подписании документа — в материале “Ъ” «"Формула Штайнмайера" довела до нормандского саммита».

Кирилл Кривошеев