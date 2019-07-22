«Ростех» ищет 300 млрд руб. на авиацию

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил у президента России Владимира Путина 300 млрд руб. из бюджета на докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которую власти в прошлом году передали «Ростеху». Средства пойдут на покрытие убытков прошлых лет и создание среднемагистрального самолета МС-21. В начале года ОАК для финансирования работ по созданию судна пыталась привлечь в свой гражданский дивизион частных инвесторов, но до окончания финансового оздоровления ОАК такой сценарий кажется маловероятным.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, представляя Владимиру Путину годовой отчет госкорпорации, заявил о потребности в 300 млрд руб. бюджетных средств для финансового оздоровления ОАК. Авиастроительная корпорация с прошлого года находится в процессе интеграции в «Ростех». Как следует из стенограммы встречи на сайте Кремля, Владимир Путин первым спросил о потребности корпорации в бюджетных деньгах, когда речь зашла об интеграции ОАК.

«Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты.

Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку»,— ответил господин Чемезов.

Он добавил, что ОАК сегодня обслуживает большой объем кредитов, полученных еще в начале 2000-х годов. «Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов»,— отметил Сергей Чемезов.

На сайте госкорпорации говорится, что авиационный кластер станет самым мощным в структуре «Ростеха», его совокупная годовая выручка превысит 1 трлн руб.

В публичном поле информация о финансовых проблемах ОАК появилась осенью 2018 года (см. “Ъ” от 5 октября 2018 года). Счетная палата в ходе проверки выявила увеличение стоимости проекта МС-21 с 125 млрд руб. в 2008 году до 438 млрд руб. Кроме того, по операционной деятельности ПАО «Корпорация "Иркут"» сложился дефицит в объеме 197 млрд руб.

В начале 2019 года для закрытия финансовой бреши в ОАК пытались привлечь крупные госбанки — Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. Об этом говорил на форуме NAIS-2019 глава ОАК Юрий Слюсарь. Однако через несколько месяцев Сергей Чемезов заявил, что перед привлечением инвесторов в гражданский дивизион необходимо провести финансовое оздоровление актива.

Герман Костринский