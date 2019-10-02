Utair придерживает активы

Сделка по продаже доли Utair в хендлинговой компании UTG структурам Виталия Ванцева затягивается и может быть заключена к концу года, говорят источники “Ъ” в отрасли. По одной версии, сделку не одобряют кредиторы, требующие увеличения цены. Согласно другой, сделку блокирует сама Utair, которая пытается увязать ее с реструктуризацией долга на невыгодных для кредиторов условиях. По мнению экспертов, с учетом ухудшения общего состояния отрасли и отсутствия прогресса в переговорах вероятность банкротства авиакомпании сохраняется.

Авиакомпания Utair так и не продала 50% в дочерней UTG, которая занимается наземным обслуживанием самолетов и работает в аэропорту Внуково, хотя сделку планировалось совершить в сентябре. Собеседники “Ъ” выдвигают две версии причины затягивания переговоров. Источник “Ъ”, знакомый с подготовкой сделки, говорит, что согласовать ее отказываются банки-кредиторы. По его словам, синдикат не устраивает цена, которую предлагает владелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев, единственный претендент на актив. Продажа доли в UTG не сможет покрыть долги перевозчика перед банками, даже если увеличить цену в несколько раз, отмечает источник “Ъ”. Однако кредиторы считают предложенную цену заниженной.

По информации “Ъ”, представители господина Ванцева предлагают за актив 1–1,5 млрд руб. «Это инвестиционная стоимость. Для другого покупателя цена может быть существенно иной»,— говорит собеседник “Ъ”. Господин Ванцев это не комментирует. Весной эксперты оценивали для “Ъ” этот актив в 750–850 млн руб.

Согласно другой версии, представленной одним из банков-кредиторов, переговоры затягивает сама Utair. «Синдикат не блокирует, а, напротив, приветствует и ждет сделку. Авиакомпания, со своей стороны, пытается увязать реализацию доли в UTG с согласованием невыгодной для кредиторов реструктуризации»,— говорит собеседник “Ъ” в одном из банков.

В Utair и банках не комментируют ход переговоров.

Компания получила два синдицированных кредита от 11 банков — Сбербанка, «Траста», банка «Россия», Московского кредитного банка, Юникредит-банка, МТС-банка и других — в 2015 году. На семь лет компания получила кредит на 15,4 млрд руб., на 12 лет — на 23,7 млрд руб. Еще один семилетний кредит на 17,39 млрд руб. отдельно предоставлен Сбербанком. В конце 2018 года Utair допустила дефолт по семилетнему синдицированному кредиту и с тех пор не платит по нему. По 12-летнему кредиту компания платит, так как ставка по нему сегодня составляет символические 0,01%. Весной кредиторы потребовали у компании продажи непрофильных активов — долей в UTG и аэропорту Сургута. В Utair несколько раз заявляли, что аэропорт не продается, при этом продать UTG компания готова.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что обе версии могут быть справедливыми. Любая цена будущей сделки может быть оспорена кредиторами, так как вырученных денег в любом случае не хватит для покрытия долга авиакомпании. Utair, в свою очередь, выгодно затягивать продажу, так как UTG генерирует стабильный доход. Эксперт считает, что вероятность банкротства Utair сохраняется: компания сократила издержки, но прибыли по итогам года не предвидится. За 2019 год, подчеркивает Олег Пантелеев, ситуация ни в отрасли, ни в компании не улучшилась.

Герман Костринский