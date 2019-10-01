Суд встал на сторону ФАС по делу о завышении цен терминалом ЛУКОЙЛа

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что компания «Варандейский терминал» (входит в ЛУКОЙЛ) завышала стоимость перевалки нефти. Тем самым суд отменил решение первой инстанции, сообщает «РИА Новости».

Арбитражный суд Москвы ранее признал незаконным решение ФАС о том, что «Варандейский терминал» завышал цену перевалки нефти. Регулятор обвинил компанию в том, что она злоупотребляла доминирующим положением и установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. В марте 2019 года ФАС выдала предписание об устранении нарушений, которое ЛУКОЙЛ обжаловал в суде.

Напомним, спор о стоимости перевалки на Варандее (построен в 2008 году за $1,1 млрд) длится с конца 2016 года, когда «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» у государства. Как утверждали источники “Ъ”, с 2019 года ЛУКОЙЛ предоставил более выгодные условия по перевалке. По данным эксперта, компании заключили новый договор в конце 2018 года с тарифом ниже 2 тыс. руб. за тонну. Несмотря на это ФАС признала, что цена перевалки завышена.

Подробнее о споре — в материале “Ъ” «ЛУКОЙЛ отстоял тариф на Варандее».