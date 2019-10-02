Дальневосточным верфям протянули краба

Правительство прорабатывает новый механизм субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке. Согласно идее вице-премьера Юрия Трутнева, субсидия должна нивелировать существующую разницу в стоимости строительства судов по сравнению с верфями Северо-Запада, ее общий размер может достичь 10 млрд руб. Эксперты согласны с необходимостью адресной поддержки дальневосточных верфей, без которой те не смогут конкурировать с судостроителями европейской части РФ.

Рыбопромысловые компании, заказавшие строительство краболовов на верфях Дальнего Востока, могут получить целевые субсидии на каждое судно, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Для этого из бюджета планируется выделить до 10 млрд руб., уточнил он, поручения даны Минпромторгу и Минвостокразвития. «Мы не можем просто скомандовать: "Постройте здесь", в этом случае мы просто рыбаков подведем»,— заявил вице-премьер (цитата по «Прайму»).

Верфи ждут массового заказа на краболовы по итогам намеченных на октябрь аукционов по квотам на вылов краба. Победители аукционов обязаны построить суда в РФ, всего будет разыгран 41 лот, в том числе 31 — на Дальнем Востоке. По правилам аукционов компании, получившие квоты на Дальнем Востоке, должны отдавать приоритет местным верфям. Как сообщал “Ъ”, Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка уже предварительно договорилась о строительстве восьми краболовов на Амурском и четырех — на Хабаровском судостроительных заводах. Дальневосточное ООО «Антей» планирует потратить около 5 млрд руб. на строительство пяти краболовов на Находкинском судоремонтном заводе (см. “Ъ” от 12 сентября).

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что не получали поручений по субсидиям. Но в Минвостокразвития пояснили, что субсидии должны нивелировать существующую на данный момент разницу в итоговой стоимости строительства судов сравнительно с верфями Северо-Запада РФ. «Разница складывается из более высоких тарифов электроэнергии, транспортной логистики и оплаты труда и составляет около 20%. Предполагается, что мера сделает более привлекательными условия для заказчиков на дальневосточных верфях и даст существенный толчок к развитию гражданского судостроения в регионе»,— заключили в Минвостокразвития.

Источники “Ъ” на рынке заявили, что впервые слышат о новом механизме субсидий. Летом Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила правительству выделить 20 млрд руб. на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев (см. “Ъ” от 6 августа).

Дальневосточные верфи могут построить 20 рыбопромысловых судов к 2025 году, а нужен 31 краболов в течение пяти лет, говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев. При этом ни один из реализуемых сейчас на верфях Калининграда и Санкт-Петербурга проектов строительства рыбопромысловых судов не укладывается в график, везде задержка уже на год и более, отмечает господин Зверев. Состояние дальневосточных верфей куда хуже, им необходима модернизация, которая подразумевает покупку нового современного оборудование и увеличение штата сотрудников, уточняет президент ВАРПЭ.

«Предложение Юрия Трутнева мы понимаем следующим образом: судостроительным предприятиям Дальнего Востока будет оказана господдержка в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат по строительству краболовов, это может коснуться затрат на покупку нового оборудования, увеличения штата сотрудников, обучения персонала и т. д.»,— говорит Герман Зверев. Он полагает, что без господдержки за счет одних только «краболовных» заказов вытащить дальневосточные верфи из упадка невозможно.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров соглашается, что без адресной поддержки верфи Дальнего Востока полностью проиграли конкуренцию предприятиям Северо-Запада по рыбопромысловым судам. По его мнению, окно возможностей для получения заказов даже в случае получения субсидий у дальневосточных верфей существует только в 2020 году, пока мощности предприятий Северо-Запада загружены, а отставание по срокам сдачи первых судов еще не ликвидировано.

Анастасия Веденеева