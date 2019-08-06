Верфям помогут крабом

Рыбопромышленники попросили правительство выделить 20 млрд руб. из Фонда развития промышленности (ФРП) на модернизацию верфей в Приморском и Хабаровском краях. В противном случае они опасаются, что верфи не смогут вовремя построить 31 судно-краболов на 40 млрд руб.— под обязательство строительства этих судов рыбопромысловые компании будут получать квоты на вылов. В Минпромторге, который курирует ФРП, напомнили, что фонд выдает хотя и льготные, но кредиты, которые нужно будет вернуть.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила правительству выделить 20 млрд руб. из Фонда развития промышленности на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев. Письмо с такой инициативой написал 5 августа президент ВАРПЭ Герман Зверев вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу (копия есть у “Ъ”). ВАРПЭ также предлагает привлечь для модернизации верфей «в целях использования передового мирового опыта и современных судостроительных технологий» иностранные инвестиции, предусмотрев соответствующее направление в нацпроекте «Развитие Дальнего Востока». Кроме того, в ассоциации предлагают Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) перераспределить часть своих средств на модернизацию верфей в Приморском и Хабаровском краях.

Обеспокоенность рыбопромышленников связана с тем, что строительство краболовов на российских верфях — одно из условий получения квот на вылов краба. Минсельхоз выступает за то, чтобы суда строились в том же регионе, на вылов в котором выдаются квоты. За реализацию принципа «где ловим, там и строим» выступали также губернатор Приморья Олег Кожемяко и сам Юрий Трутнев. Против данного требования выступила ФАС, назвав условие дискриминационным для других верфей РФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что рассматривается возможность «выйти с компромиссом» и закрепить за верфями региона половину заказов (см. «Ъ-Онлайн» от 28 июня), решения пока нет.

ВАРПЭ оценила возможности верфей Дальнего Востока в 20 рыбопромысловых судов до 2025 года, при этом по результатам аукционов компании будут обязаны построить в течение пяти лет 31 судно-краболов. Этот заказ оценивается в 40 млрд руб., но, считают в ВАРПЭ, с учетом текущего состояния верфей этих средств недостаточно для соблюдения графиков строительства. Как уточнил “Ъ” Герман Зверев, речь идет о двух судостроительных заводах в Хабаровском крае и пяти в Приморском крае: «Средства предлагаем распределить по критерию — количество стапельных мест для строительства». По информации “Ъ”, на Дальнем Востоке собирались строить краболовы «Восточная верфь», Находкинский судоремонтный завод, входящие в ОСК Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, центр судоремонта «Дальзавод», Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (вместе с заводом «Пелла»), а также Судостроительный завод им. Октябрьской революции.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что министерству неизвестно об идее направить на модернизацию дальневосточных верфей средства ФРП или ОСК. ФРП предоставляет льготное кредитование, а не безвозвратную субсидию, напоминают в Минпромторге. При этом в министерстве поддерживают принцип, согласно которому суда под дальневосточные квоты должны строиться в регионе: «Учитывая возможный объем строительства судов-краболовов, безусловно, необходимо рассматривать потенциал всех судостроительных мощностей Дальнего Востока».

В ОСК “Ъ” подтвердили, что хотят загрузить Амурский и Хабаровский судостроительные заводы в Приморском крае и поддержка им необходима, но для определения ее параметров нужно понимать, какие предприятия получат заказы. «Очевидно, что необходимы субсидии для выравнивания разницы в себестоимости продукции»,— говорят в корпорации. Также там предлагают учитывать климатические условия, например, в Комсомольске, удаленность смежных предприятий и поставщиков, затраты на привлечение подрядчиков из-за нехватки кадров.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что верфи на Дальнем Востоке нужно субсидировать — например, в части лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам.

Анастасия Веденеева, Алексей Полухин