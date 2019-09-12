Краболовам расчищают стапели

“Ъ” стали известны планы ключевых претендентов на получение крабовых квот — Русской рыбопромышленной компании и Северо-западного рыбопромышленного консорциума — по строительству краболовов. РРПК предварительно договорилась о строительстве 22 судов общей стоимостью порядка $500 млн. В частности, компания собирается построить десять краболовов на Онежском заводе ФГУП «Росморпорт», тем самым претендуя на все разыгрываемые квоты в Северном бассейне, где традиционно работает СЗРК. По данным “Ъ”, консорциум и сам планирует строить десять краболовов и выбирает между Выборгским судостроительным заводом и «Красным Сормово». Этот заказ может обойтись в €300 млн.

Один из крупнейших игроков на рыбопромысловом рынке — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка в преддверии аукционов на квоты по вылову краба предварительно договорилась с верфями о строительстве 22 судов, рассказали источники в отрасли. Строительство судов — обязательное условие участия в аукционах, которые должны пройти в октябре.

РППК может заказать восемь краболовов на Амурском и четыре — на Хабаровском судостроительном заводе, обе верфи входят в Объединенную судостроительную корпорацию. Кроме того, компания рассчитывает расширить свой бизнес и выйти в Северный бассейн, где собирается претендовать на все разыгрываемые лоты. Для этого РРПК договорилась о возможном строительстве десяти краболовов на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе ФГУП «Росморпорт».

По словам источников “Ъ”, краболовы будут строиться по проекту компании Damen.

Стоимость судов с учетом поставок материального пакета Damen (проект, оборудование, техническое сопровождение) на Дальнем Востоке, по словам собеседников “Ъ”, составит более $23 млн.

Цена на Онежском заводе, по словам одного собеседника “Ъ”, составит $20–23 млн, по словам другого — $23,5–27 млн. Собеседники “Ъ” не исключают, что после адаптации проекта к требованиям российского регистра цена может увеличиться на $5 млн. В РРПК подтвердили “Ъ” переговоры по строительству судов, отказавшись уточнить подробности. В ФГУП «Росморпорт» отказались от комментариев.

В Северном бассейне традиционно работает Северо-западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК), который, по словам источников “Ъ”, собирается строить десять судов для получения квот. Проектантом судов должно выступить Морское инженерное бюро. Глава совета директоров и совладелец СЗРК Дмитрий Озерский сообщил “Ъ”, что компания предварительно рассматривает Выборгский судостроительный завод (ВСЗ), «Красное Сормово» и другие верфи, при этом заказ будет разбит между ними. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что стоимость судна на ВСЗ по данному проекту — порядка €30 млн. Они добавляют, что суда для Северного бассейна будут больше по габаритам, поэтому их цена выше, к тому же разные проекты отличаются составом фабрики и оборудования, и прямо сравнивать их некорректно.

О планах участвовать в аукционах и строить суда заявляло также дальневосточное ООО «Антей» (по СПАРК, принадлежит Игорю Михнову и Сергею Белянцеву). Как сообщал PortNews, в рамках ВЭФ компания обещала вложить порядка 5 млрд руб. в строительство пяти краболовов на Находкинском судоремонтном заводе. По словам собеседников “Ъ”, в аукционах на Дальнем Востоке планируют участвовать еще около пяти компаний.

Всего в рамках крабовых аукционов будет разыгран 41 лот с общей начальной ценой в 125 млрд руб., на каждый лот должен быть построен краболов. Квота предоставляется на 15 лет. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, с учетом стоимости судов срок окупаемости квоты составит минимум десять лет. При этом существует риск, что краболовы, вопреки требованиям к получению квот, не смогут вписаться в параметры постановления 719 (определяет обязательные работы и оборудование для признания продукции российской). Об этом на ВЭФ говорил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость строительства краболова ниже $30 млн выглядит не слишком реалистичной. Он не исключает, что сейчас верфи предлагают низкие цены, чтобы не упустить контракт. В такой ситуации может повториться сценарий с рыбопромысловыми судами — цены поползут вверх, а сроки вправо, полагает господин Бурмистров. По его словам, при выборе иностранного проектанта адаптация проекта под российские стандарты может увеличить стоимость контракта на 20–25%.

Анастасия Веденеева, Герман Костринский