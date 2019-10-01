Минсельхоз не ожидает роста стоимости российского вина после повышения акцизов

Минсельхоз не видит предпосылок к росту цен на российское вино из винограда, выращенного на территории страны, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-релиз ведомства. Министерство считает, что механизм поддержки российских виноделов позволит «значительно снизить для них эффективную ставку налогообложения и создать дополнительные стимулы для развития». Кроме того, в 2019 году ожидается высокий урожай.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизов на вина, шампанское, а также об утверждении акцизов на виноград и виноматериалы. Устанавливается единая ставка для российских и иностранных вин. Производители вина из российского винограда могут получить налоговый вычет с применением повышающего коэффициента. По данным “Ъ”, вино в России подорожает минимум на 10%. Ставка повышается сразу в шесть раз.

Подробнее в материале “Ъ” «Винам повышают акцизный “градус”».