Винам повышают акцизный «градус»

Вино в России подорожает минимум на 10%. С 1 января будущего года начнут действовать новые акцизы — ставка повысится сразу в шесть раз. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Это коснется в первую очередь российских вин. Акциз увеличится с 5 до 30 руб. Такая мера необходима для того, чтобы уравнять ставки на отечественные и зарубежные напитки — этого требуют нормы ВТО.

При этом изменения коснутся в первую очередь низкого ценового сегмента, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Цены однозначно вырастут, на импортное вино, наверное, процентов на 10. Больше всего подорожают винные напитки. То есть если сегодня вино в России вполне может стоить 140 руб., то винные напитки — и 80, и 90, потому что в них в два раза меньше виноматериала. Они подорожают процентов на 20. Что будет в итоге? Потребление винных напитков, скорее всего, сократится, потому что часть переключится на вино, часть — на игристые вина. И, наверное, порядка 70-80 млн литров в год уйдет в нелегальный сектор. Бутылка вина за 300-350 подорожает на 50 руб — это не существенно для потребителя».

Вместе с повышением акциза Минфин предложил новый механизм. Он должен поддержать отечественных производителей. Компании, которые делают напиток из российского винограда, получат налоговый вычет. Однако вряд ли это серьезно поможет нашим виноделам, отмечает гендиректор компании «Игристые вина» Юрий Дудко: «Мы уже по себе считали. Из чего будет состоять подорожание? Во-первых, именно на игристые вина на четыре рубля поднимается ставка. Плюс нам нужно будет потратить деньги раньше, заплатить акциз за виноматериалы — это вот новая тема, которая вводится. Но так как на полке это стоит порядка тех же самых 300 руб., доля несущественная. Проблемы могу возникнуть у небольших хозяйств на юге России. Им придется в начале платить деньги, а потом брать этот налоговый вычет, и найти источники финансирования им будет достаточно тяжело.

Но, мне кажется, и правительство, и Министерство сельского хозяйства придумают какие-нибудь облегченные механизмы для виноградарей».

Акцизы на вино в России повышают впервые за два года. Кроме того, ставки на другие подакцизные товары в 2022-м индексируются на 4%. И как заявляют власти, эти меры обеспечат 22 млрд дополнительных доходов в бюджет страны.