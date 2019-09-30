Путин утвердил повышение акцизов на вино

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке акциза на российские и импортные вина. Поправки вносятся в Налоговый кодекс и вступят в силу с начала 2020 года.

Теперь и с российских, и с иностранных вин будет взиматься акциз в размере 30 руб. в следующем году, 31 руб. в 2021-м, 33 руб. в 2022 году. На игристые вина (шампанское) устанавливается акциз в размере 40 руб. в 2020 году, 41 руб. в 2021-м и 43 руб. в 2022 году.

Таким образом, размер акциза повышается. Если бы поправки не утвердили, то российские вина облагались бы акцизом на 2020 год в размере 5 руб. за литр, шампанское — в размере 14 руб. Для иностранных вин был бы установлен акциз в размере 19 руб., для шампанского — 37 руб.

Кроме того, Владимир Путин утвердил введение акцизов на виноград и виноматериалы. В 2020 году ставка для винограда составит 30 руб. за тонну, а для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла — 31 руб. за литр. Акциз будет увеличиваться каждый год на 1 руб. до 2022 года.

Закон устанавливает возможность производителям вина из российского винограда получить налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.

Правительство при внесении законопроекта объясняло, что повысить акцизы нужно для увеличения доходов бюджета.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Правительство готово “подрастить” акцизы на вино».