Станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть к концу текущей недели

Как и предполагал “Ъ-СПб”, ввод станций Фрунзенского радиуса состоится на месяц позже запланированных ранее сроков, в конце первой недели октября.

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» («Южная») могут открыть для пассажиров в четверг или пятницу, 3-4 октября, сообщил источник “Ъ-СПб”, близкий к ГУП «Петербургский метрополитен». Еще один источник, близкий к городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), подтвердил, что обсуждается полный ввод станций в эксплуатацию на этой неделе.

Напомним, что ранее Ростехнадзор сообщил, что три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро получили заключение о соответствии проектным требованиям.

Сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса переносились несколько раз. Ранее в качестве даты запуска называлось 1 сентября. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга отмечала, что конструктивная готовность станций составляет 100%: закончены отделочные работы, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение, установлено необходимое оборудование для оперативного обеспечения запуска.

Позднее открытие перенесли на 5 сентября, однако прибывший на церемонию врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что станции будут работать в техническом режиме — без пассажиров. Затем в эфире телеканала «78» Беглов заявил, что никогда не ставил перед строителями жестких сроков, и допустил перенос даты открытия на месяц-полтора.

Яна Войцеховская