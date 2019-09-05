Александр Беглов пообещал открыть станции Фрунзенского радиуса для пассажиров в сентябре

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что новые станции Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») в любом случае откроются в сентябре, «но — когда будет полная гарантия безопасности». Об этом господин Беглов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам врио градоначальника, «по работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет». «С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками»,— подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, что станции Фрунзенского радиуса собирались открыть для пассажиров утром в четверг, 5 сентября. Однако в последний момент в Смольном приняли решение не делать этого из-за риска возникновения «внештатных ситуаций». В ближайшее время поезда по Фрунзенскому радиусу будут следовать в тестовом режиме, без пассажиров.