В Ростехнадзоре заявили о готовности станций Фрунзенского радиуса метро

Северо-Западное управление Ростехнадзора завершило проверку готовности станций Фрунзенского радиуса метро — «Проспекта Славы», «Дунайская» и «Шушары». Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам проверок заказчику — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выдан акт о соответствии без замечаний.

При этом ранее выявленные на объектах нарушения, указанные в предписании от 30 августа, устранены. Все системы проверены и допущены в эксплуатацию.

Напомним, что новый участок Фрунзенского радиуса обещали открыть для пассажиров 1 сентября. Однако Александр Беглов, тогда еще врио губернатора Петербурга, принял решение не открывать их для пассажиров из-за угрозы возникновения «внештатных ситуаций».