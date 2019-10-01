Детские онкологи из Центра имени Блохина подали заявления об увольнении

Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении в администрацию онкоцентра, сообщается в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс Врачей». Накануне сотрудники центра записали видеообращение, в котором пожаловись на низкие зарплаты, травлю со стороны руководства и плохие условия содержания больных. Специалисты потребовали отстранения руководства Института детской онкологии и гематологии, обоснованного и прозрачного начисления заработной платы врачам и аудита строительства новых корпусов Института. В противном случае, пригрозили они, из учреждения уйдут 26 человек.

Заместитель директора Института детской онкологии и гематологии Максим Рыков сообщил, что заявления об увольнении подали как все сотрудники отделения трансплантации костного мозга, так и сотрудники некоторых других подразделений По его словам, заявления намерены написать многие врачи и медицинские сестры, работающие в учреждении. Deutsche Welle уточняет, что заявления подали десять детских онкологов.

«Коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях, когда людям запрещают открыто высказывать свое мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление. <...> Ни я, ни мои коллеги не считаем возможным работать в таких условиях. Мы считаем, что директор (НМИЦ имени Блохина. — “Ъ”) Иван Стилиди должен быть отстранен от занимаемой должности и сюда должен быть назначен антикризисный менеджер, поскольку онкологический центр фактически превратился в руины. Иван Стилиди за два года своей деятельности полностью развалил онкологический центр»,— сказал господин Рыков.

После выхода видеообращения врачей глава НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди дал понять, что обращение вызвано «личными амбициями» ряда сотрудников, и заявил, что попросил дать их выступлению правовую оценку. Также он освободил заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича, который был одним из инициаторов видеобращения, от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, а также вынес ему выговор.

О конфликте в НМИЦ имени Блохина — в публикации “Ъ” «Прогрессирующий онкологический конфликт».