Основной период ОГЭ в 2027 году пройдет со 2 июня по 5 июля
Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2027 году хотят разделить на три периода. Досрочный период планируется провести с 20 апреля по 14 мая, основной — со 2 июня по 5 июля, дополнительный — со 2 по 24 сентября 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа Рособрнадзора и Минпросвещения.
Начнется основной период ОГЭ с экзамена по математике 2 июня. 5 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июня — по русскому языку. 8, 16 и 21 июня планируется проводить экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики. Резервные сроки установлены с 28 июня по 5 июля.
В этом году основной период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов также начался 2 июня. В 2026 году на ОГЭ было зарегистрировано почти 1,7 млн школьников из 87 российских регионов и 58 зарубежных государств. Экзамены проводили до 6 июля.