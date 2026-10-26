Основной период ОГЭ в 2027 году пройдет со 2 июня по 5 июля

Начнется основной период ОГЭ с экзамена по математике 2 июня. 5 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июня — по русскому языку. 8, 16 и 21 июня планируется проводить экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики. Резервные сроки установлены с 28 июня по 5 июля.