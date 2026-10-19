Минфин России рассчитывает на отмену импортного демпфера на дизель

По закону демпфер по импорту дизельного топлива выплачивается, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная стоимость топлива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть разницы цен. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники выплачивают часть своей прибыли от внутренних продаж государству.