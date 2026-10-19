Минфин России рассчитывает на отмену импортного демпфера на дизель
Минфин России надеется, что механизм демпферных выплат по импорту дизельного топлива будет отменен после того, как правительство частично сняло ограничения на его экспорт. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
По закону демпфер по импорту дизельного топлива выплачивается, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная стоимость топлива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть разницы цен. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники выплачивают часть своей прибыли от внутренних продаж государству.
В России действует запрет на экспорт дизельного топлива: для производителей — до 31 октября 2026 года, для непроизводителей — до 31 января 2027 года. Правительство частично сняло этот запрет после того, как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля в Штаты. Американский Минфин выдал лицензию на это до 7 апреля.