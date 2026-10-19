В Чувашии поручили ускорить ремонт муниципальных дорог
Общая готовность дорожных объектов в республике превышает 90%
Глава Чувашии Олег Николаев поручил проанализировать состояние местных дорог в каждом муниципалитете и скорректировать планы их ремонта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам совещания о работах на транспортной инфраструктуре за девять месяцев 2026 года.
По данным пресс-службы, дорожный сезон в регионе перешел в завершающую стадию, общая готовность объектов превышает 90%. До конца сезона планируется обновить 600 км дорог, включая 330 км в асфальтобетоне и 270 км — с грунтовым покрытием. Также прокладывается около 10 км новых дорог и капитально ремонтируются шесть мостов, в том числе Гагаринский, Калининский и Московский.
Объем дорожного фонда Чувашии в 2026 году составил 11,8 млрд руб.— на 2,8 млрд руб. больше, чем годом ранее, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Максим Петров. Федеральный центр выделил 2,9 млрд руб., еще 8,9 млрд руб. направлено из регионального бюджета.
На работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» направлено 6,2 млрд руб. Дорожники уложили асфальт на 152 км региональных трасс и дорог Чебоксарской агломерации, а также смонтировали 23 км линий уличного освещения вдоль республиканских дорог в селах и деревнях.
В программу вошли Лапсарский проезд, Марпосадское шоссе и Калининский мост в Чебоксарах, трасса Шихазаны—Калинино и дорога Ибреси—Березовка—Кудеиха в границах Ибресинского округа. Ликвидирован грунтовый разрыв на дороге Моргауши—Тораево—Сура, соединившей Моргаушский и Ядринский муниципальные округа. Также ремонтируются региональные дороги, задействованные при строительстве М-12.
На обновление местных дорог из регионального бюджета выделено более 1,2 млрд руб. До конца года планируется отремонтировать 54 двора и проезда к ним. Более 1 млрд руб. власти республики направляют на цифровые технологии и защиту дорожного полотна. В регионе заработали 11 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений и 5 автоматических постов весогабаритного контроля.
Олег Николаев также поручил усилить контроль качества работ на всех этапах — от подготовки технического задания на проектирование до приемки объектов.