В Чувашии поручили ускорить ремонт муниципальных дорог

По данным пресс-службы, дорожный сезон в регионе перешел в завершающую стадию, общая готовность объектов превышает 90%. До конца сезона планируется обновить 600 км дорог, включая 330 км в асфальтобетоне и 270 км — с грунтовым покрытием. Также прокладывается около 10 км новых дорог и капитально ремонтируются шесть мостов, в том числе Гагаринский, Калининский и Московский.