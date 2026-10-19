Сделки частичного прояснения
Регистрация охватила четверть внебиржевых продаж нефтепродуктов
В сентябре, с начала добровольной регистрации на бирже внебиржевых сделок с нефтепродуктами от 1 тонны, эта процедура охватила около четверти продаж топлива за месяц. Цель механизма — повысить прозрачность торгов и снизить риски манипуляции ценами. Но участники рынка сталкиваются с техническими сложностями и считают, что более действенным было бы восстановление прежних нормативов биржевых продаж топлива.
В сентябре на Петербургской бирже зарегистрированы впервые внебиржевые сделки с нефтепродуктами партиями от 1 тонны общим объемом 578,2 тыс. тонн, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 19 октября. По оценке источника “Ъ” в отрасли, это около четверти от всех продаж нефтепродуктов за этот месяц.
Реестр внебиржевых договоров включает продажи бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, авиатоплива и топочного мазута. С 1 сентября участники рынка могут добровольно передавать данные о внебиржевых сделках с нефтепродуктами объемом от 1 до 60 тонн, с 1 марта 2027 года эта процедура станет обязательной. С 16 сентября обязательной стала регистрация договоров от 1 тонны, если реализуемое топливо до этого купили на биржевых торгах. В сентябре к регистрации договоров объемом до 60 тонн присоединились 100 компаний, отметили в ФАС.
Как заявили в службе, регистрация внебиржевых договоров позволяет сделать рынок более прозрачным и предсказуемым, снижает риски манипуляции ценами на нефтепродукты. В Минэнерго сообщили “Ъ”, что расширение объема предоставляемых сведений о заключенных внебиржевых сделках позволяет формировать более репрезентативные ценовые индикаторы и получать объективную информацию о сделках в мелкооптовом сегменте рынка.
Создание системы мониторинга за поставками нефтепродуктов объемом от 1 тонны входило в число мер правительства по усилению контроля за ценообразованием на топливном рынке. ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям также поручалось определить индикативные цены на топливо по регионам, которые станут основой для контроля по цепочке поставок (см. “Ъ” от 28 августа).
Четверть зарегистрированных сделок — достаточно высокий показатель для первого месяца работы механизма, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, регистрация внебиржевых договоров с включением данных в реестр стала новацией для топливного рынка, поэтому участникам отрасли потребуется время, чтобы привыкнуть к новым требованиям. При этом даже добровольная регистрация повышает нефинансовые издержки участников внебиржевых торгов, добавляет он.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что объем зарегистрированных сделок будет расти по мере подключения новых участников. По его словам, требование о регистрации может осложнить работу «серых» трейдеров, тогда как добросовестные компании не должны столкнуться с существенными трудностями.
Участники рынка сталкиваются с техническими сложностями при регистрации договоров.
По словам знакомого с ситуацией источника “Ъ”, система изначально создавалась с учетом специфики сделок вертикально интегрированных нефтяных компаний и требует доработки.
Ручной ввод данных занимает значительное время и увеличивает нагрузку на сотрудников, а автоматизация процесса могла бы упростить работу с реестром, поясняет он. В необходимости отдельной системы регистрации сделок источник “Ъ” в целом сомневается, указывая, что ФНС уже располагает данными о продажах, включая цены и контрагентов: соответствующие документы оформляются в течение пяти дней после отгрузки.
Другой собеседник “Ъ” в отрасли также называет меру избыточной, не влияющей на доступность топлива для конечных потребителей. Для повышения прозрачности ценообразования, по его мнению, эффективнее было бы вернуться к стандартным нормативам биржевых продаж, исключающим возможность учитывать целевые поставки для АЗС и коммерческих потребителей. Летом правительство снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%, разрешив учитывать в нормативе и некоторые внебиржевые сделки.
Практического улучшения условий закупок после внедрения новых правил пока не видят и независимые АЗС. Представитель одного из участников этого рынка замечает, что предложений бензина больше не стало, а доступных объемов по-прежнему недостаточно. Ситуация с отгрузками дизельного топлива, по его оценке, несколько улучшилась.
Сергей Фролов говорит, что уход ненадежных поставщиков пойдет только на пользу рынку. По его словам, сложности могут возникнуть с программным обеспечением при наплыве большого количества новых пользователей, но со временем они обычно устраняются, как это было со всеми системами электронного учета и отслеживания других товаров.