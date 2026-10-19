Сделки частичного прояснения

Реестр внебиржевых договоров включает продажи бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, авиатоплива и топочного мазута. С 1 сентября участники рынка могут добровольно передавать данные о внебиржевых сделках с нефтепродуктами объемом от 1 до 60 тонн, с 1 марта 2027 года эта процедура станет обязательной. С 16 сентября обязательной стала регистрация договоров от 1 тонны, если реализуемое топливо до этого купили на биржевых торгах. В сентябре к регистрации договоров объемом до 60 тонн присоединились 100 компаний, отметили в ФАС.