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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

Лавров встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента, передает IRNA.
Во время встречи стороны обсудили способы укрепления сотрудничества России и Ирана. Они также обменялись мнениями по поводу региональной и международной обстановки.
Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества государств Персидского залива. Встречу Сергея Лаврова и Масуда Пезешкиана анонсировали в российском МИДе. Кроме того, в Тегеране российский министр встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.