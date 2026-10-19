Лавров встретился с президентом Ирана Пезешкианом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента, передает IRNA.
Во время встречи стороны обсудили способы укрепления сотрудничества России и Ирана. Они также обменялись мнениями по поводу региональной и международной обстановки.
Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества государств Персидского залива. Встречу Сергея Лаврова и Масуда Пезешкиана анонсировали в российском МИДе. Кроме того, в Тегеране российский министр встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.