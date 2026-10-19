В Севастополе сняли все ограничения на АЗС

По его словам, оснований полагать, что ситуация нормализовалась лишь на несколько дней, а затем вернется к прежнему состоянию, нет. Поэтому он попросил автомобилистов заправляться в плановом режиме, без ажиотажа. Он также подчеркнул, что в свободной продаже на основных АЗС есть АИ-92, АИ-95, дизель и другие марки топлива по коммерческим ценам.