В Севастополе сняли все ограничения на АЗС
Ситуация с бензином в Севастополе стабилизировалась, власти города сняли все ограничения, которые действовали на автозаправочных станциях с весны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Сняли лимиты на заправку… с полуночи на АЗС началась продажа субсидированного топлива — АИ-92, АИ-95 и дизеля по цене не выше 100 руб. К обеду на некоторых заправках наиболее востребованные марки бензина закончились, но бензовозы уже в пути. Запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Рассчитываем, что поставки теперь будут стабильными»,— заявил господин Развожаев.
По его словам, оснований полагать, что ситуация нормализовалась лишь на несколько дней, а затем вернется к прежнему состоянию, нет. Поэтому он попросил автомобилистов заправляться в плановом режиме, без ажиотажа. Он также подчеркнул, что в свободной продаже на основных АЗС есть АИ-92, АИ-95, дизель и другие марки топлива по коммерческим ценам.
Ограничения на отпуск топлива в Севастополе действовали с конца мая. На прошлой неделе власти города сняли с АЗС ограничения по QR-кодам, которые разыгрывались только в мессенджере Max. В бак было разрешено заправлять не более 30 л за один раз. При заправке в канистры был установлен лимит до 20 л.
По данным Крымстата, в феврале 2026 года средняя цена одного литра бензина на АЗС полуострова составила 75,09 руб., в среднем по Южному федеральному округу — 67,88 руб., в среднем по стране — 66,02 руб.
В июне стоимость бензина на автозаправках полуострова при остром дефиците топлива выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колебались от 250 руб. до 400 руб. за литр.