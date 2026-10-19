Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что не бросит Дальний Восток. Сегодня на место господина Трутнева премьер Михаил Мишустин предложил губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
«А куда я денусь?» — сказал Юрий Трутнев в ответ на вопрос ТАСС о том, продолжит ли он работать с Дальним Востоком. Вице-премьер добавил, что гордится работой в команде президента Владимира Путина и глава государства определит его судьбу.
По данным «Ведомостей», Юрий Трутнев может стать помощником президента или замглавы администрации президента (АП). РБК пишет, что он займется вопросами патриотического воспитания в АП. Указа по этому еще не было.