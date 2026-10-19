Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток

«А куда я денусь?» — сказал Юрий Трутнев в ответ на вопрос ТАСС о том, продолжит ли он работать с Дальним Востоком. Вице-премьер добавил, что гордится работой в команде президента Владимира Путина и глава государства определит его судьбу.