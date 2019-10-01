Аудиторы почти всех объединяются

Крупные аудиторские организации создали совет российских аудиторских организаций. В него объединились 30 крупнейших компаний, чтобы не допустить промедления в вопросе объединения двух действующих саморегулируемых организаций (СРО) на рынке. Вновь созданный союз, хотя и является неформальным органом, обладает большим влиянием, и игнорировать его руководству СРО не удастся, считают эксперты.

На первой встрече вновь созданной неформальной аудиторской организации, Наблюдательного совета российских аудиторских организаций, 27 сентября принято решение: необходимо взять вопрос объединения двух саморегулируемых организаций на рынке под контроль. На встрече присутствовали руководители аудиторских компаний топ-30, руководство обеих СРО не пригласили. Факт состоявшейся встречи подтвердили “Ъ” глава «ФБК Грант Торнтон» Сергей Шапигузов и партнер «Эрнст энд Янг» Игорь Буян.

Встреча была инициирована компаниями КПМГ, «Эрнст энд Янг», «БДО Юникон» и «ФБК Грант Торнтон». «Есть серьезные опасения, что без активного участия аудиторского сообщества действующее руководство СРО может не договориться, в то время как объединение двух СРО неизбежно»,— отметил один из собеседников “Ъ”, присутствовавший на встрече.

Необходимость объединения двух саморегулируемых организаций продиктована требованиями закона об аудиторской деятельности, согласно которому у одной СРО должно быть не меньше 2 тыс. членов-компаний или же не менее 10 тыс. аудиторов. Обе СРО уже сейчас с трудом выполняют данные требования, принятие же законопроекта по реформе аудита сделает существование двух СРО физически невозможным (см. “Ъ” от 4 февраля).

События последних дней показали неспособность руководства двух СРО к конструктивному диалогу, указывают эксперты. После встречи в Минфине руководство обеих СРО согласовало «дорожную карту» объединения, которое должно быть утверждено на правлении обеих саморегулируемых организаций (см. “Ъ” от 23 сентября). Обе СРО, согласно ранее утвержденному плану, провели на прошлой неделе заседания правлений, однако с разным результатом. «СРО АСС утвердила объединение двух саморегулируемых организаций по принципу слияния, назначила дату съезда — единого и объединенного»,— указывает глава Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид Блинков. По итогам заседания протокол был вывешен на сайте СРО, однако позднее он был удален. В тот же день провела заседание правления и СРО РСА, но утвердила объединение по иному принципу. «Мы провели заседание правления, на котором было принято решение о создании новой единой организации аудиторов»,— прокомментировала глава СРО РСА Людмила Козлова.

По словам Игоря Буяна, на вторник, 1 октября, запланирована встреча руководства обеих СРО и представителей совета. На этой встрече аудиторы надеются выяснить, почему правления двух СРО приняли столь различные решения в вопросе объединения, и прийти «к единому знаменателю». Собеседник “Ъ” в крупной аудиторской компании отмечает, что сейчас та самая ситуация, когда аудиторы должны проявить активность. Пока руководство саморегулируемых организаций делит полномочия, компании рискуют бизнесом: вне СРО аудитор работать не может.

Объединение крупнейших игроков, хотя и является неформальным, имеет реальное влияние — переход топ-30 аудиторских компаний в другую СРО фактически сделает невозможным существование второй саморегулируемой организации, отмечают эксперты. Вновь созданный совет не намерен ограничиваться «большой тридцаткой». «Любая аудиторская организация, желающая принять активное участие в жизни отрасли, может присоединиться к совету»,— указывает Сергей Шапигузов.

Вероника Горячева