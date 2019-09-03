Аудиторов сдружило нарушение

Нарушение одной из саморегулируемых организаций аудиторов — СРО «Российский союз аудиторов» — критериев по численности, выявленное одним из ее членов, стало катализатором объединения двух организаций. В минувшую пятницу прошла закрытая встреча руководства двух СРО с привлечением членов — крупнейших компаний, где после долгих дискуссий было принято решение объединиться «на равных».

Как стало известно “Ъ”, в минувшую пятницу состоялась закрытая встреча руководства Российского союза аудиторов (РСА) и ассоциации аудиторов «Содружество» (ААС) с участием крупнейших компаний — членов этих саморегулируемых организаций. На ней в закрытом режиме обсуждались условия объединения двух СРО. Факт встречи подтвердили глава ААС Ольга Носова и глава ФБК (входит в ААС) Сергей Шапигузов, однако раскрыть детали отказались. Глава РСА Людмила Козлова и присутствовавшие на встрече партнер EY Игорь Буян и партнер KPMG Кирилл Алтухов от комментариев отказались (обе компании входят в РСА). Однако, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, на встрече было принято решение, что объединение пройдет «на равных». В итоге СРО будет одна, с единым руководителем, но с двумя офисами и двумя сопредседателями правления, а также двумя сметами. Официально данное решение может быть объявлено в конце недели, отметили собеседники “Ъ”. По их словам, это крайне важное решение, поскольку позиция сторон по вопросу объединения уже дважды менялась.

О планах объединения по принципу слияния обе СРО сообщили еще летом (см. “Ъ” от 11 июня). Тогда же говорилось, что в июне-августе будет подготовлен договор о слиянии, определено правление, которое будет после утверждено на съездах организаций. Но вскоре риторика РСА изменилась.

«Представителей "большой четверки" — членов РСА не устраивали договоренности руководства обеих организаций о слиянии на равных, они настаивали, что объединение должно пойти по принципу присоединения ААС к РСА»,— рассказывает знакомый с обсуждением вопроса собеседник “Ъ”.





В итоге уже 2 июля на заседании рабочего органа совета по аудиторской деятельности при Минфине глава РСА заявила о необходимости оценить юридические риски объединения. «В ААС не согласились с таким подходом, переговоры усложнились»,— отмечает знакомый с ситуацией собеседник “Ъ”.

Ситуация разрешилась отчасти благодаря активности аудитора Андрея Корешкова, который нашел в РСА «мертвые души» — ликвидированные юрлица, числящиеся среди членов СРО. Исключение их привело бы к нарушению РСА критерия численности по юрлицам (см. “Ъ” от 5 июня). Андрей Корешков не хотел мириться с нарушениями в своей СРО, требовал через суд лишения ее статуса саморегулируемой организации, направлял письма в Минфин, Следственный комитет, иные инстанции. «Суд с РСА аудитор проиграл, но развитая им деятельность подтолкнула РСА энергичнее избавляться от "мертвых душ"»,— указывает глава Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид Блинков.

В итоге, по данным Минфина, на 27 августа у РСА оказалось 1995 компаний-членов (по закону должно быть не менее 2 тыс.). Количество членов-физлиц у РСА соответствует критериям закона — 10 309 человек (по закону не менее 10 тыс.). Однако повышение квалификации тут прошло всего 9677 аудиторов (и еще 25 имеют уважительные причины для непрохождения). После требуемой по закону чистки рядов РСА нарушит и этот критерий.

Для большинства же аудиторских компаний в первую очередь важно, чтобы объединение СРО прошло максимально безболезненно. «Для компаний крайне важно оставаться аудитором и не попасть в промежуток, когда ты не состоишь в СРО и не имеешь права заключать и исполнять договоры,— отмечает глава "Финэкспертизы" Нина Козлова,— поэтому любое решение по объединению устроит большинство аудиторских компаний, если они не теряют при таком объединении возможности заниматься аудиторской деятельностью». По словам госпожи Козловой, тот факт, что на рынке в любом случае должна остаться одна СРО, на сегодня очевиден.

Вероника Горячева