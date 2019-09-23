Регулятор выступил катализатором

Аудиторские саморегулируемые организации (СРО) назначили на 25 октября дату съездов, на которых будет принято окончательное решение об объединении двух СРО в одну. По информации “Ъ”, процесс ускорило прошедшее на прошлой неделе совещание в Минфине. Участники рынка опасаются, что объединение пойдет «не слишком гладко», говорят о рисках «перетягивания каната» и о необходимости качественного корпоративного управления, которого сейчас нет.

Как стало известно “Ъ” и подтвердили участники рынка, руководство двух ключевых саморегулируемых организаций аудиторского рынка, ААС и РСА, определило дату съезда единой СРО, которую планируется создать на их базе. Он состоится 25 октября. Объединение СРО — это своего рода вынужденная мера. Закон об аудиторской деятельности установил критерии их численности (не менее 2 тыс. членов юрлиц или не менее 10 тыс. членов аудиторов), которые в обеих СРО на грани. Предварительное решение об объединении было объявлено еще в начале июня (см. “Ъ” от 11 июня), однако стороны не могли уладить разногласия (см. “Ъ” от 3 сентября).

Как сообщили “Ъ” собеседники, близкие к обеим СРО, 18 сентября состоялась встреча в Минфине с участием главы профильного департамента Леонида Шнейдмана, гендиректора СРО ААС Ольги Носовой и председателя СРО РСА Владимира Колбасина. Встречу инициировало министерство и на ней господин Шнейдман поднял вопрос об ускорении объединения. В пресс-службе Минфина факт встречи подтвердили, пояснив, что «проводилось совещание о текущей деятельности саморегулируемых организаций». Там подчеркнули, что решения по вопросам объединения СРО «принимают самостоятельно».

Тем не менее, как сообщили “Ъ” собеседники, близкие к правлению РСА и ААС, именно по итогам встречи согласована «дорожная карта» объединения: 25 сентября пройдет очное заседание правления СРО РСА, 26 сентября — заседание правления СРО ААС, после утверждения правлением обе СРО проведут съезды 25 октября (предварительное время — 11:00), на которых будет одобрено решение об объединении, после чего в тот же день запланирован съезд уже объединенной СРО. По словам одного из источников “Ъ”, представители будущей СРО уже обсуждали в Минюсте возможность организовать слияние так, чтобы у аудиторов был минимальный период вне СРО. Ольга Носова подтвердила встречу в Минфине и запланированные (в случае утверждения правлениями обеих СРО) на 25 октября съезды. Глава СРО РСА Людмила Козлова лишь уточнила, что работа СРО РСА и СРО ААС по созданию единой СРО продолжается.

По словам участников рынка, до них информация о последних решениях еще не доведена и этот факт вызывает вопросы, учитывая сложности вокруг слияния. «Странно, что вопросы саморегулирования решаются без участия аудиторов»,— отмечает управляющий партнер «Кроу Русаудит» Евгений Самойлов. «Аудиторы, как никто другой, прекрасно видят, насколько болезненно проходят сделки слияний и объединений»,— добавляет заместитель главы «Финэкспертизы» Наталья Борзова. Тем более что опыт предыдущих объединений аудиторских СРО был спорным (см. “Ъ” от 27 декабря 2016 года).

Сейчас, по словам Евгения Самойлова, не исключены «игры по перетягиванию каната» между будущими руководителями новой СРО, минимизировать которые может качественное корпоративное управление, «которого сейчас нет». «Решением может быть создание при СРО некоего аналога наблюдательного совета, который получит право налагать вето на решения руководства, с возможностью периодической ротации членов правления»,— считает гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

В то же время, опрошенные “Ъ” эксперты выразили надежду, что решение о проведении съездов окончательно и процесс объединения СРО не будет отложен. Завершение процесса «в большей степени благо», полагает Наталья Борзова, потому что оно «даст определенность и позволит работать, не опасаясь утраты статуса СРО».

Вероника Горячева