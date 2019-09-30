США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с Пригожиным

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении двух россиян, которых ведомство связывает с «Агентством интернет-исследований». Речь идет о Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове. По заявлению ведомства, они пытались повлиять на промежуточные американские выборы в 2018 году.

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Кроме того, в министерстве сообщили об усилении давления на бизнесмена Евгения Пригожина и о введении ограничений в отношении трех компаний: Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. В Минфине считают их связанными с господином Пригожиным.

В ведомстве утверждают, что господин Пригожин использует подставные компании для управления «роскошной частной собственностью». Beratex Group связывают с частным самолетом M-VITO (сейчас RA-02791) и яхтой St. Vitamin, где отдыхала семья бизнесмена. Еще один самолет VP-CSP зарегистрирован на Linburg Industries, а Autolex Transport называют владельцем самолета M-SAAN, собственность также связывают с господином Пригожиным. В отношении всех объектов введены ограничительные меры.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит вводить санкции против тех, что пытается вмешаться в ее демократические процессы. Все, кто будет взаимодействовать с внесенными в санкционный список людьми, компаниями и объектами, будут также подвергнуты ограничительным мерам, добавил он.

«Правительство США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему не могли укрываться от ограничений и жить комфортно, пока они осуществляют дестабилизирующую деятельность в отношении США, их союзников и партнеров»,— сказал господин Помпео.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии. Россиян отнесли к компании «Совфрахт», сотрудники которой уже подпадали под санкции из-за подозрений в поставки нефти. Как заявлял в 2018 году Вашингтон, под санкциями могут оказаться все, кто участвует в поставках нефти в Сирию.

Подробнее — в материале “Ъ” «Поставки нефти в Сирию подвели под санкции»/a>.