США ввели санкции против троих россиян, пяти судов и одной компании

Министерство финансов США объявило о введении ограничительных мер в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии. Согласно заявлению ведомства, они участвовали в схеме уклонения от санкций для поставки авиатоплива российским силам, действующим в Сирии.

В санкционный список попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, и Карен Степанян, которых ведомство считает сотрудниками компании «Совфрахт»; суда OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат», принадлежащие компании «Транспетрочарт» и компании ООО «Маритайм Ассистанс», которую Минфин США назвал связанной с «Совфрахтом» подставной фирмой. Стоит отметить, что «Совфрахт» и «Транспетрочарт» находятся под санкциями США с 2016 года.

Схему обхода санкций выявило Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) совместно с ФБР и прокуратурой по округу Колумбия. «ФБР гордится тем, что является частью команды, которая разгадала эту сложную схему по поставке топлива для российских реактивных истребителей, поддерживающих режим Асада»,— отметил специальный агент ФБР Алан Колер.

МИД РФ решение Вашингтона назвало «политическим безрассудством». По заявлению министерства, авиатопливо, доставку которого обеспечивал «Совфрахт», предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками, а такое решение — «фактическая поддержка террористов». «Неразборчивость официального Вашингтона в средствах, назойливое желание навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись американскому народу, не раз пострадавшему от этого зла»,— добавили в МИДе.

Напомним, в июне США выдвинули новые обвинения против россиян: Минюст предъявил претензии в отношении пятерых сотрудников компании «Совфрахт» в связи с поставками авиатоплива в Сирию.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минюст США проследил за авиатопливом».