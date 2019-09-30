На новом участке Фрунзенского радиуса завершаются пусконаладочные работы

На новом участке Фрунзенского радиуса метро завершаются пусконаладочные работы инженерных систем и оборудования.

После тестирования линии «будет принято решение о начале эксплуатации трех станций». Данный вопрос находится под контролем правительства города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» («Южная») обещали открыть для пассажиров 1 сентября. Однако врио губернатора принял решение не открывать их для пассажиров из-за угрозы возникновения «внештатных ситуаций». Сообщалось, что станции в любом случае введут в эксплуатацию в сентябре.