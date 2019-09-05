Станции Фрунзенского радиуса для пассажиров пока не откроют

В Петербурге новые станции Фрунзенского радиуса метро 5 сентября не открыли. По словам врио губернатора города Александра Беглова, участок линии будет продолжать работать в тестовом режиме, без пассажиров.

«Я принял решение сегодня продолжить тестовый режим работы метро, без пассажиров»,— заявил врио губернатора.

Господин Беглов поблагодарил «Метрострой» за выполненную работу, но напомнил, что безопасность пассажиров является первоочередной, а «во внештатной ситуации могут быть вопросы». Поэтому и было принято решение о продолжении тестирования линии, без пассажиров.

Напомним, что сроки ввода трех станции Фрунзенского радиуса уже переносили несколько раз. Ветку обещали сдать в 2017 году, затем — в 2018 –м. В итоге, срок открытия перенесли на 1 сентября 2019 года, а затем — на 5 сентября.