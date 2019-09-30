«Росгвардеец заявил, что не стал бы реально наказывать Павла Устинова»

Суд смягчил наказание Павлу Устинову. Актеру назначили год условного срока вместо трех с половиной лет реального. При этом Мосгорсуд признал доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции 3 августа. Защитники Устинова и он сам настаивали на отмене приговора. На заседании суд посмотрел видео с задержанием актера, которое отказались рассматривать в первой инстанции. При этом потерпевший росгвардеец утверждал, что поводом для задержания Устинова стали в том числе лозунги, которые тот выкрикивал. Но на видеозаписях их слышно не было, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Само заседание заняло чуть более полутора часов. В зале Мосгорсуда установили специальный монитор, на нем судьи и все собравшиеся участники процесса посмотрели все видеозаписи, о которых просили и защита, и прокурор, и потерпевший старший сержант ОМОНа Александр Лягин. Ролик с флеш-карты, которую принес боец, оказался очень похожим на видео, которое было на втором диске, представленном защитой от правозащитника Олега Козловского. На всех этих видеозаписях был виден момент, как четыре росгвардейца подходили 3 августа на Тверской улице к Павлу Устинову и в довольно жесткой форме его задерживали. Там произошла небольшая стычка, и после этого Устинова под руки увели в автозак. После этих просмотров прокурор Анастасия Зверева уточнила у Александра Лягина, за что конкретно бойцы решили задержать Павла Устинова. Тот ответил, что заприметили молодого человека в толпе, пошли к нему целенаправленно. «Стоял в телефоне, мало ли какие действия он мог координировать» — это цитата из выступления Александра Лягина, потерпевшего.

Также он заявил, что и он, и его группа слышала, как Устинов выкрикивал лозунги, собственно, за это и решили его задержать. Но на трех видеозаписях были какие-то другие шумы, но при этом не было слышно, что Павел Устинов в принципе какие-то слова говорит.

Любопытный момент: сам росгвардеец заявил, что не стал бы реально наказывать Павла Устинова, в том числе поскольку тот раньше служил в Росгвардии, и, несмотря на травму, которую получил Лягин, идет некое моральное давление на обоих — и на него, и на Устинова. В общем, поэтому он просил согласиться с представлением прокурора. Последний, кстати, просил все-таки три с половиной года условного срока, а не год, который дал суд.

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— Получается, что фактически остался недоказанным факт, что Устинов что-то кричал. Насколько я понимаю, его защитник Анатолий Кучерена настаивал на том, что он никаких лозунгов не кричал, и вообще ни в чем не виноват.

— Защитники еще до стадии прений спросили у потерпевшего, какие конкретно лозунги он слышал, что выкрикивал Павел Устинов, но этот вопрос судьи сняли с рассмотрения. Анатолий Кучерена заявил, что на видео видно, что росгвардеец выполняет свою работу и защищает общественный порядок, и если кто-то навредил потерпевшему Лягину, то этот человек должен быть наказан, но неясно, кто из этих четверых омоновцев все-таки был Лягиным. И причем тут Павел Устинов, поскольку на видео слышны разные звуки, но лозунгов самого актера не слышно.

Беседовала Дарья Надина