Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с председателем комитета по разведке в Палате представителей США Адамом Шиффом и информатором, у которого вызвал подозрения его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным телеканала CBS, информатор помещен под федеральную защиту.

«Как и любой американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый “осведомитель”, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточным и мошенническим образом»,— написал господин Трамп в своем Twitter. Он также призвал к допросу председателя комитета по разведке. По словам президента США осведомитель «шпионил» за ним, в связи с чем информатору грозят «серьезные последствия».

Телеканал позже сообщил, что информатор находится под федеральной защитой. CBS со ссылкой на соответствующий документ отметил, что такая мера была принята из-за опасений осведомителя за свою безопасность, поскольку в его адрес уже поступали угрозы.

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Напомним, расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины опубликовали на сайте Белого дома 25 сентября после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

Поводом стало то, что американский президент якобы призывал господина Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».