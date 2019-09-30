Как Курт Волкер занимался проблемами Украины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер занял этот пост 7 июля 2017 года. До этого он работал постпредом США в НАТО, руководил инвестиционной компанией BGR Group и был исполнительным директором Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона.

Еще до своего назначения Курт Волкер делал негативные заявления по поводу нормандского формата: летом 2015 года назвал минские договоренности «соглашением о разделе Украины, навязанным Киеву Германией, Россией и Францией». В апреле 2017 года заявлял, что «российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдавии и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров».

После своего назначения многократно встречался с помощником президента России по Украине Владиславом Сурковым. Одним из основных обсуждавшихся вопросов было размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе. В сентябре 2017 года господин Волкер заявил, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «больше разделит Украину».

В марте 2018 года он заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины. По его словам, эти республики «являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт».

Тогда же поддержал идею введения персональных санкций за посещение Крыма: «Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией». Неоднократно выступал за поставки летального оружия Украине. В июне 2019 года заявил, что Вашингтон пока не видит, что Москва готова к обсуждению ситуации в Донбассе.

В августе 2019 года заявил: «В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма».

Евгений Федуненко