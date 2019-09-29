МИД Британии пообещал ввести «поправку Магнитского» после «Брексита»

В Великобритании «поправка Магнитского» начнет действовать после выхода из Евросоюза, пообещал глава МИД Соединенного королевства Доминик Рааб на съезде правящей Консервативной партии.

«Когда мы покинем ЕС, мы наделим законной силой британский "акт Магнитского", который вводит запрет на выдачу виз и заморозку средств лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека, таким как пытки»,— сказал господин Рааб (цитата по The Guardian).

США приняли «акт Магнитского» в конце 2012 года. Он действует против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как развивалось дело Сергея Магнитского Читать далее

В конце августа 2019 года Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель господина Магнитского, обязав выплатить компенсацию его родственникам в размере €34 тыс.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в начале 2019 года приняла резолюцию с призывам к парламентам всех стран-членов создать условия разработки аналогов «акта Магнитского».

В Великобритании Палата общин одобрила соответствующий документ еще в 2018 году, но он начнет действовать только после выхода из Евросоюза.

Подробнее о деле Сергея Магнитского — в материале “Ъ”.