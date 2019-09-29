Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России

Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах. Несущая способность снизилась на 20% до 2010 года и до 2025 года сократится еще на 25–50%, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики за 2017 год (.pdf).

По мнению аналитика агентства Джулиана Ли, это влияет на российские арктические разработки нефти и газа. Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата (.pdf). Господин Ли считает ратификацию Россией Парижского соглашения о климате следствием наличия угроз.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о ратификации. Он аргументировал это тем, что изменения климата представляют опасность для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты.

Парижское соглашение заключили еще в 2015 году, планируется его вступление в силу с 2021 года. Россия подписала документ в 2016 году, но несколько лет не ратифицировала его.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Россия согласилась на парижский климат».