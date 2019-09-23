Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения. На совещании с вице-премьерами председатель правительства подчеркнул, что для России очень важно участие в этом соглашении.

Парижское соглашение (ПС) — это договор в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующий с 2020 года меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Соглашение было подготовлено и принято на Конференции по климату в Париже в 2015 году, а подписано в 2016-м.

По словам господина Медведева, изменение климата грозит разрушением экологического баланса и повышением рисков для развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. «Самое главное — это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышение количества стихийных бедствий»,— отметил премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель правительства напомнил, что в рамках нацпроекта «Экология» в России ведется работа по сокращению загрязняющих воздух выбросов, а также по восстановлению лесов. «Нам предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых — сокращение объема выбросов парниковых газов»,— добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин на июньском саммите G20 в Осаке пообещал, что ПС будет ратифицировано в ближайшее время. Месяцем позднее Минприроды внесло в правительство соответствующее предложение. Сейчас из всех стран «двадцатки» до сих пор не ратифицировали соглашение только РФ и Турция. США сначала ратифицировали ПС, а потом объявили о планах выхода из него. Всего соглашение одобрили 185 стран-участниц из 197.

О ратификации договора Россией — в материале “Ъ” «Парижское соглашение впишется в закон».