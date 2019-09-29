МИД РФ заявил об опасности переговоров с США после обнародования беседы Трампа с Зеленским

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского демонстрирует, что вести переговоры с Вашингтоном может быть опасно, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, произошедшее меняет, «наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками».

«Все понимают (после этого скандала.— “Ъ”), что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно»,— сказала госпожа Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины опубликовали на сайте Белого дома 25 сентября после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

Поводом стало то, что американский президент якобы призывал господина Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».