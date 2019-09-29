В Париже проходит церемония прощания с Жаком Шираком

В столице Франции проходит церемония национального прощания с бывшим президентом Жаком Шираком. Его гроб размещен в Доме инвалидов. Французы и гости столицы приходят почтить память политика и отдать ему дань уважения. Вдоль территории Дома инвалидов образовалась очередь из желающих проститься с господином Шираком.

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Церемония, которая проходит в присутствии его семьи, показывает, «сколь сильной была связь Жака Ширака с французским народом». Об этом AFP заявил зять экс-президента Фредерик Салат-Бару.

Похороны состоятся 30 сентября. На них прибудут мировые лидеры, включая президента РФ Владимира Путина.

Жак Ширак умер 26 сентября на 87-ом году жизни. Он был президентом Франции в 1995–2007 годах. До этого господин Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа.

Чем запомнится Жак Ширак — в материале “Ъ” «"Я не слишком умен, поэтому мне нужно много работать"».